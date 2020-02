Luego de su soliloquio sobre la mentira instalada en la Argentina, dentro del cual tuvo la decencia de incluirse, en el programa de Jonatan Viale presentaron como real un inverosímil chat entre Cristina, Alberto y una tercera persona a la que ni siquiera identificaron.

Por el tono de la conversación, los términos utilizados y el contenido está claro que la conversación no es real. Esta claro que si lo fuera también sería preocupante que el presidente de la Nación no pueda tener una conversación privada con la vicepresidenta. Pero está clarísimo que no lo es. Y eso en ningun momento se aclara. Si quisieron hacer un paso de comedia no funcionó.

Incluso en un momento el mismísimo Joni pregunta si está chequeado y la respuesta fue contundente: No. Pero claramente eso no importa.