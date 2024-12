Se supone que Jonatan Viale es periodista o al menos dice que de eso trabaja, pero hoy demostró una vez más que no está dentro del grupo de las buenas personas.

Podría haber hecho su programa sin hacer referencia alguna ya que para él no parece importante que la radio donde trabaja despida a un colega sin causa y sin aviso, y dijo que "lo peor que le puede pasar a un periodista es que no te suene el teléfono, que lo que decís ya no le importe a nadie, la intrascendencia".

Y ya que estaba envalentonado aprovechó para pegarle a Marcelo Tinelli, también sin nombrarlo porque si algo le falta a Viale son agallas. Y tal vez el hijo de Mauro no se da cuenta de que esa realidad de la que habla, también le puede llegar a él.