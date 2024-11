Después de estar esperando una comunicación directa con el presidente electo de Estados Unidos, Javier Milei no sólo consiguió hablar con Trump sino que también fue invitado a un evento partidario del que obviamente no participó ningún otro mandatario porque no se trató de un acto oficial.

Lo cierto es que Milei consiguió la foto que tanto necesitaba tener pero en lugar de acompañarla con alguna promesa de inversión o algun acuerdo a futuro, Milei la usó para contestarle a un jingle.

El jingle en cuestión está basado en el tema “Una lágrima sobre el teléfono” y se mofaba de todo el tiempo que el presidente argentino tuvo que esperar que Trump lo atendiera.