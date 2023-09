Mauro Federico aseguró que según un testigo directo de la agresión, Javier Milei le habría dicho a Facundo Pastor que si llegaba a ser presidente iba "a correr" y amenazó con sacarle la pauta. Lo que tal vez Javier Milei no sepa es que los periodistas trabajan a cambio de un sueldo y que en todo caso la pauta va a las arcas del canal y no de los comunicadores.

A pesar de que durante toda la tarde se especuló sobre si el incidente había existido o no Facundo Pastor utilizó una parte de su programa para aclarar que si había sucedido y que el había decidido no darle trascendencia para no sentirse utilizado para una campaña a favor ni en contra de un candidato.