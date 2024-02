Por las diferencias internas, el gobierno ya no puede ocultar la crisis que atraviesa en su gestión ni las peleas que protagonizan los integrantes del gabinete. Tampoco pueden esconder, el malestar que provocan los reiterados ataques de Javier Milei al Congreso en el seno de La Libertad Avanza.

En las últimas horas fue jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, quien se diferenció de los dichos de Milei y aseguró que el Congreso no es "un nido de ratas", como sostuvo el presidente.

Consultado sobre si cree que el Congreso es un nido de ratas, Zago respondió que "no". Sin embargo, Zago apeló a una frase insólita para argumentar su postura: "Yo me considero que soy un hurón. ¿Sabés lo que hace el hurón? Caza ratas. Me gusta más el hurón, no me gustan las ratas", aseguró el diputado en declaraciones radiales.

En cuanto al rechazo de la ley ómnibus, Zago indicó que "volver a tratar la Ley Bases no parece ser factible, pero en las sesiones ordinarias es probable que se debata por temas, en forma más ágil", explicó.