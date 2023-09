Leandro Santoro contó una anécdota sorpresiva, cuando relató la insólita razón por la que Alberto Fernández no le dio ningún cargo en el Gobierno que está terminando.

Según el candidato a Jefe de Gobierno, esperaba formar parte del Gabinete del oficialismo. Pero por una increíble falta de comunicación se encontró con que no era tenido en cuenta.

“Llamé a Aníbal y me dijo que lo llame a Alberto directamente”, contó Santoro y relató que tanto el Presidente como el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le informaron que él no había pedido nada y por eso no lo sumaron.