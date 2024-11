Este jueves, con el guiño del radicalismo, el oficialismo de Jorge Macri sancionó la nueva ley de Enfermería.

Una vez finalizada la jornada legislativa, la Policía de la Ciudad reprimió a un grupo de enfermeros y enfermeras que se manifestaban frente a la puerta de la Legislatura porteña. Y fueron detenidos dos enfermeros.

Aprobar lo contrario

"No solo no se aprueba la inclusión a la carrera 7035, sino que vienen los golpes, la represión. Desagradable momento vive la enfermería. Se aprobó una ley trucha del Gobierno de la Ciudad, en la que no nos incluyen como profesionales ni nos pagan como tales", expresó ATE en un comunicado.

Es que la nueva ley de Enfermería incorpora a los licenciados a la carrera profesional mediante la creación de un nuevo régimen especial de empleo, una propuesta contraria al pedido de los enfermeros de ser incluidos como profesionales de la salud.

Con 27 votos a favor, la legislatura aprobó el proyecto que propone la creación de un nuevo régimen que abarque exclusivamente a los enfermeros y enfermeras, quienes actualmente son considerados empleados administrativos y reclamaban ser incluídos en la Ley 6.035 (que agrupa médicos y otras 23 profesiones).

Además de los cambios respecto a la jerarquización, el proyecto busca elevar los ingresos de los trabajadores al 90% de lo que perciben los médicos, pero en el plazo de tres años, con una misma carga semanal de 35 horas.