En el programa ‘Opinión pública’ por El Nueve, Horacio Pietragalla apuntó los cañones sobre Victoria Villarruel y su derrotero por cambiar la historia que los argentinos construimos desde el regreso de la democracia en 1983.

Sus posturas defendiendo a los fallecidos por los atentados terroristas enmascaran una defensa acérrima de la Dictadura y el secretario de Derechos Humanos lo explicó con datos. “Ella no reivindica, pero relativizar es una estrategia. Hasta hace muy poco lo reivindicaba. Ahora no encontrás un archivo de ella. Borraron lo que había en la nube, hicieron un trabajo muy profundo para que no quede nada”.

Y continuó sobre las visitas a Videla: "No lo contamos nosotros. Lo cuenta el marido de Cecilia Pando, y los encuentros con los jóvenes tenían el objetivo de que el militar les dé formación".

Pietragalla profundizó señalando que Victoria Villarruel “organizaba visitas con jóvenes para ir a verlo a Videla en su arresto domiciliario”.

El pasado macrista de Villarruel

Pero también calibró su mira hacia el pasado macrista de Villarruel. "Era de Cambiemos. Macri había prometido que iba a trabajar para la impunidad. Lo intentaron. Viajaron abogados y miembros de la asociación civil a Estados Unidos, donde presentaron denuncias por violaciones de derechos humanos en el proceso de juzgamiento".