Si bien mucha gente ya sabía los manejes de la familia Macri con la empresa Sevel para enriquecerse a costa de la industria nacional y de sus propios empleados, Horacio Embón volvió a contarlo en detalle.

“Cuando no podían fabrica (en el país) se mudaron a Brasil e importaron sus propios productos” y cuando les dijeron que eso generaría cientos de desempleados ellos contestaron que, simplemente, no les importaba. Muchas de esas autopartes fueron pasadas de contrabando al país y de hecho el ex Presidente Mauricio Macri llegó a estar procesado por este grave delito.

Pablo Duggan se agarró del comentario para explicar lo ridículo que suena que hoy se pueda vender un auto usado por encima del valor en dólares por el que fue comprado hace un par de años.