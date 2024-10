Joan Manuel Serrat fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 y dejó un brillante frente al auditorio que se emocionó por sus palabras.

La obra de Serrat, con canciones que forman parte de la memoria emocional de varias generaciones en España y América Latina, tanto en catalán como en castellano, fue reconocida con un destacado galardón.

“Creo en la tolerancia. Creo en el respeto al derecho ajeno y el diálogo como la única manera de resolver los asuntos justamente. Creo en la libertad, la justicia y la democracia; valores que van de la mano o no lo son”, expresó el artista en su discurso.

Y agregó: "Tal vez por eso no me gusta el mundo en que vivimos, hostil, contaminado e insolidario, donde los valores democráticos y morales han sido sustituidos por la avidez del mercado, donde todo tiene un precio. No me gusta ser testigo de atrocidades sin unánimes y contundentes respuestas. No me conformo al ver los sueños varados en la otra orilla del río”.