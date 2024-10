Luis Novaresio quiso ser justo con lo que estaba viendo y dijo que había "un militante de las Fuerzas del Cielo" bancando a Javier Milei en el día de su cumpleaños.

El resto de los que se acercaron cuando el Presidente junto a su Gabinete salieron al balcón de la Casa Rosada eran docentes y alumnos universitarios que estaban haciendo una jornada de protesta.

Como era de esperar arreciaron los insultos y gritos en contra del mandatario. Lo que no entendía Novaresio es la falta de previsión de los colaboradores de Milei que no le aconsejaron que no saliera al balcón dado lo que se iba a encontrar.