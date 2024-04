Ni Jorge Lanata quiere quedar como parte de el mamarracho que realizó el gobierno en torno a la juntada de Gabinete de la que participó el embajador de Israel.

"Tengo una diferencia con (Javier) Milei. “Me parece bien que esté o no preocupado con lo que pasa en Israel. Lo que no me parece bien que un embajador extranjero, sea de Isreael o de donde sea, esté en una reunión de gabinete en Argentina”, dijo Lanata.

El periodista aclaró que “hay formas que mantener". “Que se encuentra antes todo bien. Pero que forme parte no estoy tan de acuerdo”

De este manera, cada vez son más y de todo el arco político, las voces críticas a la posición del Presidente de abrir su gobierno a las potencias extranjeras.