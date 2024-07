“El límite es (Victoria) Villarruel. Por más que me digan que estoy loco, no me voy a cansar de repetirlo. Villarruel es una persona que no tiene en consideración en su esquema de vida y político a los Derechos Humanos y las atrocidades que cometieron los militares”, opinó Mariano Hamilton.

En ese sentido, el periodista de Duro de Domar trazó una diferencia entre el gobierno de Javier Milei y la Vicepresidenta. Es que en la situación de crisis que nos encontramos, en caso de que Milei no pueda continuar su mandato, sería Villarruel quien lo suceda.

Como se sabe, la Vicepresidenta es abiertamente negacionista del terrorismo de Estado que perpetró la última Dictadura militar contra el pueblo y dejó un saldo de 30 mil desaparecidos y centenares de bebés apropiados y apartados de sus familias.