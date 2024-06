“¡Esta Ley no le sirve para nada! No es ningún triunfo del Gobierno. Lo que tenías que hacer era no dar la discusión, porque estaban dispuestos a dar todo con tal de que la Ley salga”, afirmó Guillermo Moreno.

El dirigente y panelista de Duro de Domar aseguró en Crónica TV que la intención del gobierno era lograr mostrar una victoria, pero que, en realidad, esta Ley no va a llevar el país hacia el anarcocapitalismo.

“Vamos a ser claros, esta Ley la iban a sacar negociando todo lo que tengan que negociar”, dijo en relación a todo lo que resignó el Gobierno para sacarla. En efecto, según lo que contó el propio Martín Lousteau de lo que hicieron para sacar la Ley, aporta a la teoría del dirigente peronista.

La tesis de Moreno es que el gobierno de Milei tiene los días contados y alertó que quien se prepara para sucederlo es Victoria Villarruel. Según el dirigente, la Vicepresidenta ya “tiene el Gabinete armado”.