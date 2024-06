“Yo estuve ahí. Esta costumbre que tenemos algunos de nosotros de narrar desde los estudios y no asistir al lugar de los hechos”, dijo Rolando Graña sobre la represión desatada el miércoles pasado en el marco de la aprobación de la polémica Ley Bases.

El periodista, contó que a diferencia de sus compañeros, fue a ver lo que sucedía en la marcha, no como sus colegas de los medios hegemónicos. Y notó que lo que otros no quieren o no prefieren ver. “Lo que se veía no era un combate ni mucho menos, era una cacería de gente”, indicó.

Mientras todavía continúa habiendo detenidos por era cacería, los medios hegemónicos continúan con su relato.

Graña señaló que: “Me hizo recordar a cuando también Patricia Bullrich era ministro de se Seguridad, en 2017, y pasaban las mismas cosas. Siempre aparecían unos encapuchados que generaban un quilombo visible para los medios de comunicación y después arrancaba la fumigación con gases lacrimógenos”

Respecto del inicio de la represión el periodista señaló: “El momento en el cual incendian el móvil de Cadena 3, arranca el momento de correr a la gente”.

Y agregó: “Lo que querían evitar era que viniera gente. Todo esto sucedió para que más gente no viniera al salir de sus trabajos al Congreso y expresar su enojo sobre la Ley Bases. Las columnas más importantes de los sindicatos nunca lograron entrar a la plaza.El llenado del Congreso nunca se pudo ver"