En un diálogo con Marcelo Bonelli, Gabriel Katopodis dejó varias definiciones sobre el rumbo que encaró el gobierno libertario con sus reformas a las regulaciones del Estado: “Tenemos una industria preocupada porque vuelva el festival de importaciones”.

Si bien reconoció las dificultades que dejó el gobierno de Alberto Fernández, del cual participó, al mismo tiempo señaló que el rumbo elegido no es el que nos llevará a buen puerto: “Había problemas en la Argentina, pero no era este el camino para resolver. La crisis no la tienen que pagar ni los trabajadores, empresarios PyMEs, ni la clase media y eso ya está ocurriendo”.