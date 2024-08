“Me parece que está bien dudar, lo que no me parece es no conocer de lo que se haba”, dijo Cynthia García en claro cuestionamiento a Pablo Duggan sobre las elecciones de Venezuela.

La periodista de Duro de Domar cuestionó que le pidan los resultado al Gobierno de Venezuela cuando, según la ley electoral, quien debe encargarse de dar los resultados de los comicios es Consejo Nacional Electoral que no depende del Gobierno.

“No tomes examen”, le dijo Duggan, molesto por la forma en la que la periodista lo cuestionaba. “Vos estás del lado de Corina Machado”, acusó la periodista. “Y vos del lado de Maduro”, le contestó.