No quieren hacer eficiente lo ineficiente, no quieren mejorar lo que no está funcionando, quieren cambiar la agenda, modificar la forma en que la sociedad entiende las cosas, producir un cambio cultural.

Eso desespera a Florencia Peña, al ver cómo la discusión por el INCAA se volvió un tema de debate sobre lo que no se discutía: la necesidad de organismos públicos de difusión y estímulo.

Junto a Tenembaum y Sietecase, Flor apostó a no perder el foco sobre lo que está discutiendo cuando se habla del cierre del INCAA.