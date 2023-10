Más allá de los grandes problemas que atraviesa el país, el diputado macrista Fernando Iglesias sigue con sus polémicas actitudes y falta de responsabilidad al momento de abordar diferentes temas en la Cámara de Diputados.

Y durante la sesión de este martes, volvió a tener un comportamiento repudiable. Por este motivo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, lo cruzó y lo expuso públicamente por los insultos que le decía fuera del micrófono.

"¿Por qué no me decís de frente pelotuda como estas diciendo por lo bajo? Sos un misógino maleducado", le reprochó Moreau. "Macho de vitrina sos vos. A mi no me vas a faltar del respeto", le dijo.