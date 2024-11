Javier Milei quiso que no quedaran dudas sobre el rol de Victoria Villarruel y no solo dijo que no toma ningún tipo de decisiones sino que la catalogó como integrante de la ‘casta’.

Así como el Presidente parece ser el único en condiciones de definir quién es de la casta y quién no, Alejandro Fantino parece tener el ‘libertarionómetro’ para saber quién está adentro y quién afuera de ese espacio.

En su programa de Neura le pegó sin miramientos a Victoria Villarruel, en nado sincronizado con los trolls libertarios que le dispararon en las redes sociales.