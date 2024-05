El periodista ultra oficialista Alejandro Fantino salió a defender a Javier Milei con carpetazos contra Alejandro Vaccaro, titular de la Feria del Libro. “Veo, leo a un ardido”, dijo Fantino aunque después del agravio dijo que se lo decía con “mucho respeto”.

“Vaccaro, si vos querés organizar la Feria del libro pedile guita a Pengüin Random House, a Galerna, a SXXI, a empresas privados”, reclamó.

El dueño de Neura fue todavía más agresivo: “Vaccarito, te cuento que hay mucha gente que quiere organizar otras ferias del libro y no hay plata para eso. Vos la tuviste siempre Vaccarito”

Y agregó en una ultra defensa de Milei, hasta dio a entender que todo lo hace por la plata: “Yo no estoy diciendo que vos toques algo que no sea tuyo, vos debés ser un hombre honorable”, ironizó. “Vos sos un intelectual, un tipo que interpretó bien a Borges. Ahora que estés ardido porque no te bajaron pauta para la Feria del Libro me parece miserable”.