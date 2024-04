El gobierno de Javier Milei sigue desfinanciando a la educación pública, al mismo tiempo que intensifica el ajuste brutal y la quita de subsidios indiscriminados.

Por eso la Facultad de Exactas de la Universidad de La Plata recibió una factura de luz de 14.158.623 pesos, una tarifa tres veces superior a la que abonó en el mes anterior.

Por eso el decano, Mauricio Erben, manifestó su preocupación en un video publicado en las redes donde afirmó: “Acá no se derrocha nada”.

La facultad es una de las más grandes de la UNLP. En cinco edificios, alberga once carreras de grado, otras tantas de posgrado, como maestrías y doctorados, además de contar con institutos de investigación.

Erben el número los gastos que tienen respecto las diferentes actividades estudiantiles y docentes y se lamentó: “Yo no me quiero parar en el lugar de tener que pensar que la facultad va a cerrar porque no podamos pagar la luz”.