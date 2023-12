Todo es confusión, controversia y declaraciones cruzadas en el espacio de Milei, que se deformó con los ministros macristas y hoy parece haber perdido toda identidad con el discurso del presidente.

Desde su asunción, los anuncios impulsados por Milei parecen ser todo lo contrario a lo que prometía en campaña y muchos se lo hacen saber.

Por ejemplo el ex asesor de La Libertad Avanza quién fuera eyectado del espacio y quien fuera protagonista de dichos homofóbicos: "Si veo dos hombres besándose me duele la barriga, pero si son dos mujeres me encanta".

En un tuit, Rodríguez afirmó tener en su poder el borrador de lo que sería el Proyecto de Ley de Reforma Fiscal, y marcó sus puntos esenciales.

Pero luego expresó que “si esto fuera verdad no sería liberalismo” y sentenció: “No se puede defraudar tanto en sólo una semana”.