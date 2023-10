“No voten a (Javier) Milei. No lo hagan, nada más, es lo único que le puedo decir al pueblo argentino”, con esa frase, el actor Esteban Lomothe marcó su postura y dejó un contundente mensaje para la ciudadanía de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre.

En Mitre Live (Radio Mitre), Lamothe expuso su mirada sobre la polémica figura de Javier Milei y se mostró en alerta ante la posibilidad de que el líder de la Libertad Avanza sea el nuevo presidente.

“No estoy consumiendo mucho lo de las elecciones y cuando veo imágenes de Milei no me dan ganas de escuchar, tiene un tono un poco violento que no me gusta, entonces me cuesta”, expresó.

"Tiene unas formas horribles y es un asco cómo se maneja, cómo insulta, es difícil conectar con alguien tan violento", agregó.

El actor de todas formas, evitó las descalificaciones y reflexionó sobre el resultado de las PASO: “Lo que propone es un disparate total, es un peligro. Pero al mismo tiempo quiero entender y escuchar a las personas que lo votaron que también están podridos que hace años que la cosa no va para atrás ni para adelante con los que pasaron”.