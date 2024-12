La pelea entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no se detiene y ahora sumó un nuevo episodio por las acusaciones cruzadas que se lanzaron desde las redes sociales.

La discusión se generó tras la fuga de 17 detenidos de una alcaidía del barrio porteño de Liniers y luego de que la Ministra de Seguridad de Nación dijera que durante la gestión de Rodríguez Larreta se detuvo la construcción de una cárcel.

En una serie de intercambios de mensajes, Bullrich tildó al ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de “cadáver político”.

"CADÁVER POLÍTICO", escribió en mayúsculas Bullrich en su cuenta de X a modo de título, y prosiguió: "Larreta, sos el ejemplo claro del fracaso: tibio, mediocre y servil a la casta corrupta mientras el país se prendía fuego".

La ministra señaló que "mientras vos repartías cargos y pactabas con los responsables de la gran decadencia argentina, nosotros trabajábamos en un proyecto de país que le devolviera la grandeza a la Nación. Hoy, con el Presidente @JMilei, lo estamos logrando, mal que te pese".

"Dejá de hablarle a los argentinos como si no supieran quién sos: el tibio que nunca tuvo coraje para cambiar nada. Ahora gobiernan los que tienen coraje y convicciones, no acomodaticios como vos. Los argentinos de bien ya te dieron la espalda", completó.

La respuesta no se hizo esperar. En la misma red social, Rodríguez Larreta contestó: "Patricia, disfrutá en Disney y no te enojes con la verdad, que 'lo que no tiene es remedio', como canta Serrat".

Luego, Rodríguez Larreta fue más allá: "Hay tantas versiones tuyas que me pierdo. Está la Patricia que me pidió que la acompañara como su Jefe de Gabinete si ganaba. Está la que decía que las ideas de Milei eran peligrosas. La Patricia aliada de los Montoneros, de Menem, de De la Rúa, de Carrió, de Macri y ahora, de Milei. ¿Cuál será el próximo? Con vos, todo es posible, menos la coherencia".