A casi siete meses de Gobierno los resultados claramente no son los esperados y de algún modo hay que tratar de explicarlo.

Por eso es que Pablo Rossi decidió argumentar de la peor manera asegurando que Javier Milei tenía la vara muy alta y había mucha expectativa. Incluso llegó a justificar la feroz devaluación que ya quedó corta.

Pero Rossi no está solo y Luis Majul, si bien deslizó una mini crítica en la manera de comunicar del Gobierno, cosa que no le importaría a nadie si tuviera resultados, aseguró: "En 6 meses no va a solucionar el quilombo que la Argentina generó en los últimos años"

Y hasta tal vez tiene algo de razón pero con no empeorar la situación alcanzaba.