Ernesto Tenembaum se cansó de los ataques de Horacio Cabak y lo cruzó en las redes

Luego de los polémicos y agraviantes posteos del conductor y militante de derecha, Horacio Cabak, hubo una reacción en las redes por parte de una de sus víctimas, el periodita Ernesto Tenembaum.

Los mensaje agraviantes de Cabak se iniciaron con la difusión de caricatura con tinte política donde Tenembaum aparecía junto a su colega María O' Donnell.

Ante ese primer mensaje, Ernesto Tenembaum contestó: "Algunas cosas sobre este tweet . 1. La caricatura es buena. 2. Refleja una opinión que me parece injusta. Pero la respeto 3. Me gustaría entrevistar a @marcos_galperin . Sería un diálogo respetuoso. No entiendo por qué le da miedo. 4. Me gustaba más Cabak en el show del Clio".

Sin embargo, ante una nueva ofensiva del conductor televisivo, el periodista de Radio Con Vos, lo volvió a cruzar: “Este chabón no tiene paz realmente”.