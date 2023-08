Afortunadamente se trató de algunos casos aislados pero, como en todas las elecciones hubo escuelas en las que la gente no pudo votar a los candidatos que querían.

Ese fue el caso de esta escuela en la provincia de Mendoza, más específicamente en la localidad de Las Heras, donde el militar que estaba a cargo pedía que no lo responsabilizaran por la falta de boletas y trataba de explicar que no era que se las hubieran robado sino que no había suficientes.

De todos modos al menos hasta el momento en que se viralizó el video la justicia electoral no había suspendido el acto por faltante de boletas por lo que el militar aseguraba que la elección seguía abierta pero que probablemente deberían votar en blanco. Lo que claramente es, al menos, irregular.