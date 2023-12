Los precios de los insumos de los productos básicos, como el pan, dan la pauta de lo que vendrá en materia de aumentos de la comida.

Gastón Mora, presidente de la Asociación de Panaderos de Avellaneda, contó que la bolsa de harina pasó de "4.000 pesos a 12.800". Además a ese aumento se suman el de otros insumos como el de la margarina.

Mora cuestionó con una frase muy clara que sea justamente Luis Caputo el encargado de los precios de la economía del país: “Es como poner el perro a vigilar el asado”.

Desde el fin de semana los aumentos se producen sin cesar en todos los rubros. Pero la escalada todavía se desató más luego de los anuncios del ministro de Economía, quien devaluó el dólar oficial un 118%.

El traslado a precios es incesante y no hay controles de ningún tipo. Los productos que no aumentaron es porque en este momento no tienen precio.