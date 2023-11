Si a alguien todavía le cabía alguna duda de que lo de Jonatan Viale no es periodismo tiene que ver una y otra vez este segmento para ver la reacción del operador político de LN+ después de que una candidata a vicepresidenta, supuestamente democrática, como Victoria Villarruel, considera que la única salida para el país es una tiranía. Jonatan Viale la miró con carita y le contestó: “Gracias por venir… un gustazo”.

Alguno podrá considerar que se le acababa el tiempo, cosa rara ya que eran las 20:36, pero lo cierto es que con su silencio, el hijo de Mauro Viale no hace más que avalar las palabras de su entrevistada o, al menos, no la cuestiona. Era un buen momento para quedar como una persona de la democracia al decirle que no podía decir una cosa así.

Si algo no se le puede cuestionar a los libertarios es su frontalidad a la hora de decirnos que vienen a destruir todo, incluso la democracia.