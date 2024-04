En el marco del lanzamiento de una campaña de afiliación a La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, en la que instalaron mesas en la pista de baile de un boliche de Palermo y se formaron colas de militantes vestidos de ropa militar y jóvenes disfrazados, Lilia Lemoine reveló lo que todo el mundo sabía y que la pinta de cuerpo entero: “cualquiera puede ser diputado”.

A raíz de una pregunta del cronista de TN, la diputada que había revelado en campaña que no le gustaba la política y que luego confesó que se metió porque se cansó de “triunfar en el exterior”, dejó en claro que hay 257 diputados y que “cualquiera puede ser diputado” y por si no quedaba claro que no hay que tener capacidad alguna para llegar a ocupar una banca y poniéndose como ejemplo reiteró haciendo énfasis que “literalmente, cualquiera puede ser diputado”, pero ya nos habíamos dado cuenta.