El presidente de Chile se metió en la campaña y dejó en ridículo a Javier Milei

Después del debate de Argentina, de cara al balotaje del 19 de noviembre, el presidente de Chile, Gabriel Boric, protagonizó un inesperado intercambio en la red social X (ex Twitter).

El cruce ocurrió este lunes, cuando un usuario tuiteó: "Hola señor Xi Jinping, yo me llamo Carlos y tengo una pyme que hacemos jugos de manzana acá en Merlo, me gustaría saber si me deja venderle a la gente ahí en Shanghai", escribió, en tono irónico.

En respuesta, otro usuario, salió a marcar las diferencias y criticó al candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, por proponer un modelo de comercio exterior con vínculos con Brasil y China.

Para sorpresa de los usuarios de Twitter, el presidente de Chile apareció y respondió al comentario.

"Chile no funciona así. Tenemos un tratado de libre comercio con China desde 2006 aprobado por el Congreso y que fue modernizado en 2019", escribió Gabriel Boric en su mensaje.

Y agregó: "A su vez, depende de nuestra relación diplomática bilateral de 53 años", aclarando cómo funciona el comercio exterior en su país y qué hay detrás de la propuesta de comercio exterior de Javier MIlei.