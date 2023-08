El conductor de A24 y operador mediático de la derecha, Esteban “Pelador” Trebucq cruzó fuerte a Carlos Maslatón a partir del importante triunfo que obtuvo Javier Milei en las elecciones realizadas este domingo 13 de agosto.

Trebucq le reprochó el columnista de Duro de Domar haberlo cuestionado por sus entrevistas callejeras. Además, lo criticó por vaticinar un triunfo de Sergio Massa en las PASO.

"¿Tu pronóstico, maestro? Me dijiste de todo, además que cuando viniste (a su programa) me dijiste que acá se termina, y después me seguiste ensuciando en Twitter", lanzó Trebucq contra Maslatón.