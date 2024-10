No solo se hizo viral la frase del joven que criticó el discruso de Karina Milei, desde el propio acto de La Libertad AVanza, sino que otro militante libertario que asistió a la convocatoria de La Plata se hizo viral en las redes sociales.

En el marco del acto convocado por la hermana del presidente en el barrio de Villa Elvira, un joven seguidor de La Libertad Avanza fue entrevistado en un móvil de televisión.

“Me pareció muy importante, eh...como la importancia que le dio al partido, todo lo que se viene”, dijo luego de haber lanzado una frase en contra del kirchnerismo.

Luego intentó cerrar un concepto pero no logró armar una idea y se trabó. “Los kukas no vuelven más, no vuelven más”, repitió otra vez.