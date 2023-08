Algunas personas desconocen cuáles son sus capacidades y otras creen que tienen alguna y actúan al respecto.

Este es el caso del marido de Pampita que a pesar de su fracaso en materia electoral que no fue más que un enaño para despejarle la cancha a Jorge Macri, considera que su palabra es bien recibida y respetada. Pero no.

Ahora se quiso hacer el picante con Sergio Massa asegurando que el ministro de Economía “de economía no entiende nada, pero al menos sabe que el 10 de diciembre se van” no sólo demostrando que la derecha no tiene capacidad para el humor sino además dejando en claro que no supo leer el resutado de las PASO.

Pero las redes, que lo tienen de punto, le contestaron.