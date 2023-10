La ruptura de Juntos por el Cambio y los cruces que se desataron en la coalición opositora, generó malestar dentro de sus votantes. Y uno de ellos, conocido además, se manifestó en desacuerdo por el pacto sellado entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Javier Milei.

El comediante Pablo Cabaleiro, conocido popularmente como El Mago sin Dientes, estuvo en C5N y se mostró muy decepcionado por el acuerdo sellado de cara al balotaje del 19 de noviembre.

"Milei todavía no me transmite la certeza de votarlo, no debe estar comunicando de la manera que un político debería comunicar", indicó.

Además, Cabaleiro reconoció sentirse "muy triste" por el resultado de las elecciones generales del 22 de octubre y más aún por lo que comenzó a observar a partir del día posterior a los comicios.

"Yo estoy en el PRO desde el minuto cero, desde que Mauricio (Macri) era jefe de Gobierno de la Ciudad. Yo estaba en esos primeros bunkers, repartiendo globos. Luego se armó Cambiemos, y luego Juntos por el Cambio. Esta semana, la verdad que como votante no me gustó ver que la fuerza que yo voté el domingo empieza a tener ideas diferentes, movimientos que no me gustan", lamentó 'El Mago'.

"No tengo mi voto definido. Empecé a leer las propuestas de Milei y de Massa, y a ver videos viejos de ellos para ver qué dicen. No sé si Massa va a ser la continuidad de lo que hay hoy. Milei todavía no me transmite la certeza de votarlo, no debe estar comunicando de la manera que un político debería comunicar", consideró el comediante.

"Esta semana me marearon. Yo voté a Patricia, no esto", concluyó el comediante.