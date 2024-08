Muchos esperaban que la exPresidenta y compañera de fórmula de Alberto Fernández diera su opinión sobre la denuncia por violencia de género que pesa sobre el exmandatario.

Y como es habitual, Cristina no se guardó nada. El tuit empieza reconociendo que Alberto Fernández no fue un buen presidente y lo compara con Macri y De la Rua. Pero acto seguido hizo referencia a las fotos y chats difundidos: “Las fotos de la Sra. Fabiola Yañez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el ex Presidente, no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza.”

Para cerrar Cristina habló desde su condición de mujer, recordó el intento de asesinato en su contra y recordó las fuertes palabras que le transmitió el Papa Francisco.

"En lo personal y como mujer que ha sido objeto (y lo sigue siendo) de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato del 1 de septiembre del 2022, expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sin olvidar las palabras que Francisco me dijo al día siguiente de aquel hecho: “toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal”.