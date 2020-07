Rodolfo Canicoba Corral presentó su renuncia, que se hará efectiva el próximo 29 de julio, día en el que cumplirá 75 años, la edad máxima estipulada para ser magistrado.

Canicoba Corral investigó una parte de la causa por espionaje pero dejó de lado la parte que lo involucraba ya que él fue también una víctima de esas prácticas fraudulentas presuntamente llevadas a cabo por el macrismo.

“Cumplo los 75 años y lo manda el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, así que es lo que corresponde”, explicó el juez su decisión. Hasta el día en que se haga efectiva la renuncia Canicoba seguirá al frente del juzgado federal 6 y también del juzgado 12, del que se había hecho cargo a partir del nombramiento del juez Sergio Torres en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires.

El juez tramitaba en los últimos tiempos varias causas que le habían generado una manifiesta enemistad con el macrismo. Acusado de enriquecimiento ilícito y de haber recibido coimas en una de las causas derivadas de las fotocopias de los cuadernos, ambos cargos quedaron desechados en la investigación que llevó adelante el consejero radical Juan Pablo Más Vélez.

La causa que lleva Canicoba y que pone más nervioso al entorno del ex presidente, es la que investiga las maniobras fraudulentas en las concesiones de peaje a favor del Grupo Macri.

Una de las últimas medidas tomadas por el juez fue establecer la fecha de citación a declaración indagatoria para ex funcionarios del gobierno de Macri, el ex titular de Vialidad Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. Ambos ex funcionarios deberán presentarse esta semana en el juzgado.

Otra de las causas importantes que lo colocó en la mira del macrismo fue cuando inauguró las investigaciones sobre el espionaje ilegal que el macrismo les dedicó a jueces, políticos, empresarios y hasta a Lionel Messi. Canicoba explicaba que ese espionaje "no sólo incluyó los viajes de los espiados sino también datos surgidos en Policía Federal, antecedentes, y datos financieros de la Unidad de Información Financiera y de la Oficina Anticorrupción”.

Canicoba Corral también estaba a cargo de la causa por el atentado a la AMIA, y cuestionó la “falta de elementos probatorios” de la denuncia de Alberto Nisman.