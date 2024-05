El país está atravesando por una gran crisis generada en parte por la tremenda deuda que tomó Luis Caputo cuando era ministro de Mauricio Macri. Pero parece que al hombre no le entran las balas y, como si no pasara nada, escribió un mensaje de “solidaridad” con los trabajadores que quieren ir a trabajar pero no pueden y hasta pareció burlarse de ellos cuando puntualizó que ellos también cobrarán menos a fin de mes.

El ajuste feroz que está haciendo el gobierno y la Ley Bases que nadie supo explicar hasta ahora en qué beneficia a los trabajadores, son algunas de las causas principales que llevaron a las bases a exigirle a la CGT que realizara otro paro general, el segundo contra este gobierno.

Pero lejos de hacerse cargo, el ministro de Economía aseguró que “estamos en el buen camino” dejando en claro que la precarización y la destrucción de la clase media eran parte del plan.

Obviamente las redes le contestaron a su cinismo.