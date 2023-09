Lo que podría haber sido una pelea terminó en risas. Es que hasta el propio Carlos Maslatón no pudo evitar contener la sonrisa ante sus argumentos.

El panel del programa de Pablo Duggan discutía sobre las críticas de Miguel Ángel Pichetto a Javier Milei por la dolarización, que generaron polémica.

No por la crítica en sí, si no porque el ex candidato a vice de Macri hablo de una “República Bananera”, un término muy peyorativo, pero que el economista liberal salió a bancar al aire.

Eso no evitó que se generara un momento tragicómico en el programa a través de esta discusión.