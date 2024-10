Joaquín Morales Solá debe tener miedo de ser la próxima víctima de Javier Milei y ante esa posibilidad escribió un editorial para atajarse en el que casi le ruega al Presidente que se encargue de pegarle a los periodistas que están mas cerca de la oposición y no a los que debería considerar “amigos”.

El Gato Sylvestre ante estas declaraciones del periodista no pudo más que burlarse del pedido que parece un berrinche venido de un nene de jardín de infantes y no de un longevo hombre de los medios. Además su pedido no es corporativo ni se queja de los ataques a la prensa en general sino que le aconseja al mandatario que sólo le peque a los “kukas”.

Según el Gato existe una clara razón por la que Milei elige a personajes como Marcelo Bonelli para apuntar sus dardos y es básicamente por “los conoce” y sabe que en algun momento le van a clavar un puñal por la espalda.