Tal vez por eso de “miente, miente que algo quedará” y a pesar de que ya fue explicado, la gente de LN+ continúa con su plan de poner dudas sobre la base china que opera desde la provincia de Neuquén.

Lo cierto es que esa no es una base militar sino un observatorio espacial y fue el mismísimo ex embajador Diego Guelar el que ya lo explicó en el mismo canal despejando cualquier tipo de dudas, salvo la de los periodistas que parecen no terminar de entender que no hay nada turbio ni secreto en el acuerdo por esa base.

Guelar en persona fue el encargado, en persona, de negociar el tratado en el que se especifica que no se puede hacer ninguna actividad militar ni paramilitar en ese lugar sino que está supeditado a actividades civiles.

A pesar de que Guelar se los estaba diciendo, la periodista de LN+, Laura Di Marco, seguía asegurando que en la base había militares y que no se puede entrar, a lo que el exembajador en China, Brasil y Estados Unidos tuvo que reiterarle que el acuerdo es público y fue publicado en el Boletín Oficial.

Dicho esto y una vez que parecía haber quedado claro que no había actividades militares en la base, Di Marco insistió y Diego Guelar comenzó a mostrarse indignado por la incapacidad de la periodista para escuchar lo que le está diciendo una persona que conoce al detalle el tema.