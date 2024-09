Ramón Indart no es un periodista que se pueda calificar de kirchnerista, ni siquiera suele estar en el grupo de los más agredidos por los trolls libertarios, pero su capacidad de aguante se colmó.

Cansado del clima de violencia verbal que lleva adelante Javier Milei se irritó y les habló a aquellos que lo toleran y lo defienden.

“Cuando la cosa cambie no vengan a reclamar por las formas, al menos no ustedes” advirtió, para que después no vengan los reclamos cuando los insultos lleguen desde el lado contrario.