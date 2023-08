oficialista.

Con la fuerza que lo caracteriza por sus discursos en los actos masivos, Hugo Yasky no dudó en pedirle a los trabajadores de la CTA que salgan a militar la fórmula de Unión por la Patria.

En la previa del encuentro que mantuvo con la CGT, Sergio Massa participó del acto de la CTA junto a cientos de trabajadores y trabajadoras, que se desarrolló en la sede del sindicato de las telecomunicaciones (FOETRA).

El ministro de Economía, estuvo acompañado por su compañero de fórmula, Agustín Rossi, y por el diputado y secretario general de la central obrera, Hugo Yasky.

Además, cuestionó los planes de ajuste de la oposición: “Hoy nos están diciendo directamente que van a horadar el piso de los convenios, que vamos a volver a foja cero, que no va a haber indemnización, que no va a haber derecho a la estabilidad laboral, que no va a haber ningún derecho que tenga que ver con sostener con dignidad a aquel o aquella que trabaja”.

Frente a eso, el dirigente sindical remarcó: “Necesitamos que Sergio Massa, el próximo lunes, en la tapa de los diarios, aparezca como el candidato más votado”.