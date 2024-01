Fopea y Adorni son tendencia en las redes, por el comunicado que los primeros emitieron públicamente contra el vocero presidencial.

El Foro de Periodismo Argentino cuestionó la actitud de Adorni al responder de manera “burlista e irónica” la pregunta de un periodista durante una conferencia de prensa.

La entidad le pidió al funcionario que “mantenga distancia y respeto por el trabajo profesional de los periodistas” y le pidió “evitar la utilización de canales oficiales para ridiculizar su labor”.

El pedido del la entidad surgió a raíz del episodio ocurrido este jueves, cuando el periodista de FM La Patriada le preguntó por la eventual pérdida de derechos laborales adquiridos a través de las políticas del Presidente.

"Perdoname, ¿Qué vendría a ser lo que tanto tiempo les costó conseguir?”, dijo en tono irónico el funcionario.

“Tu descripción es bastante genérica. No veo que lo que vos me hayas descrito, de manera genérica, donde se le está quitando derechos, conquistas, no recuerdo la definición exacta que usaste…”, continuó.