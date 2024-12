Hace unos días Julio De Vido sorprendió a todos con su respuesta cuando le preguntaron por Juan Grabois, a quien llamó como “Juan Vigilante”.

Ahora, y por medio de un extenso y duro posteo, el dirigente social lo cruzó con frases de alto voltaje.

La respuesta completa de Grabois:

A De Vido que, aferrado a la necesidad de seguir existiendo, anda difamando.

Te queda rarísimo hablar cual gaucho matrero de vigilantes cuando viviste siempre custodiado y arriba del patrullero, ¿Qué te creés? ¿Bairoletto? ¿Radowitzky? Los mafiositos soretes que pontifican forrados en dólares como si fueran peronistas de la resistencia son la mierda que deshonra al Movimiento, sus mártires y sus próceres, sus banderas y su futuro, sus militantes honestos y sus dirigentes perseguidos.

Vos no sos Timerman o Cristina. Sos Jose López y sus bolsos. Sos la patria contratista. Sos Franco Macri, Roggio, Calcaterra, Eurnekian, Pescarmona, Tasseli y toda la lumpenburguesia nacional. Sos Cirigliano y el Grupo Plaza.

¿No será vigilante, quebrado y entregador el que queda absuelto cuando condenan a CFK? ¿Vialidad no estaba a tu cargo? ¿Cómo se explica que Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso condenen a CFK y te absuelvan a vos? ¿Y encima te defendes acusando veladamente a los abogados de CFK negando la persecusión? Más turbio que Milei defendiendo a Kueider.

Me acuerdo cuando tu iuri de asuntos ferroviarios Antonio Luna -ese si era vigilante y contratista de carneros-, recontra adornado por TBA, recibía a los cartoneros con dos canas y un revolver en la mesa. Podría hacer una lista, no sería vigilancia, sería memoria. Porque se llevaron la vida de muchos argentinos... y no precisamente en la guerra revolucionaria.

Sería digno que cierres el ojete, dejes de jugarla de Montonero dando clase con Firmenich; no jodas más al país y al movimiento que sigue pagando por tus bolsos y tu capitalismo compinchero que nos embarró a todos... y no te hagas el tontito que vos sabes bien cómo funciona la SIDE y quiénes son los botones, desde la dictadura hasta acá, quienes pagaban las patotas y que hacía, que hacía tu superagente Olazagasti.

A la AFI fui durante la gestión de Camaño, a recibir de su mano 8 carpetas con la inteligencia ilegal que había hecho el macrismo sobre nosotros, algunas confeccionadas por vigilantes que entraron cuando Olazagasti manejaba la Casa. No te pases de piola.