Este jueves se realizó un multitudinario abrazo al Hospital de Clínicas como manifestación contra el recorte salvaje del gobierno nacional al presupuesto universitario. Por el recorte, el hospital escuela redujo su actividad a casi la mitad.

Allí, esta mujer se presentó como Susana Dionisio, contó que tiene 49 años de médica y se expresó así: “Sentimos un dolor que no se puede narrar, los pacientes se están quedando sin comida, solidariamente entre sindicato, médicos y administrativos se ayuda, pero los insumos médicos no los podemos comprar”



Su relato siguió: “Se corta la luz… en un hospital como este que es escuela. Acá se formaron los principales médicos, incluso los que trabajan en las prepagas. La gente tiene que entender que el hospital público está a su servicio y tiene que cuidarlo”.



Recordó que “cuando la AMIA explotó este hospital ayudó a todos los heridos". Al tiempo, consideró sobre las medidas del gobierno: “Podés hacer un comité de crisis pero si por otro lado desfinanciás la educación, no sirve”. Y concluyó: "Se merece un juicio político este presidente y la oposición tiene que pararse porque si no perdemos la democracia”.