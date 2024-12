El pasado jueves el diputado santafesino Roberto Mirabella renunció al bloque de Unión por la Patria (UP) y anunció la creación de su monobloque, llamado "Defendamos Santa Fe", dentro de la Cámara de Diputados de la Nación.

En diálogo con El Destape AM 1070, explicó los motivos sobre su "disconformismo" dentro de un "bloque bastante heterogéneo con realidades distintas". “Miró a mi provincia, no es un problema intelectual, miró eso, no miró el PJ Nacional”, agregó.

"Si yo me quedaba en el bloque le hacía el juego a Milei", se justificó y aseguró que sigue “siendo opositor”: