No es fácil el conflicto que debe enfrentar Axel Kicillof por el reclamo de la policía bonaerense. En medio de la pandemia, todos los sectores ven mermados sus ingresos y la fuerzas policiales no son la excepción. Aunque claro, no todos esos ingresos son legales.

Entrevistado por C5N, el periodista Tuny Kollman indicó que la policía sufrió una pérdida de salario por recorte de horas extras. Pero además porque esas horas se pagan hasta con cuatro meses de demora. Al mismo tiempo, hay problemas con la obra social, con los medicamentos, con el uniforme, y destrato en el tema sanitario.

Los ingresos de la policía bajaron porque no hay fútbol y eso quita horas extras, pero tampoco están los negocios que giran alrededor del mundo de los barrabravas, ni ferias, ni recitales, y mermaron negocios asociados a la prostitución y el juego clandestino.

En ese contexto ya complicado, aparecen los intereses políticos y los intentos de marcarle la cancha al gobierno.