Cuando se pensaba en un mundo binario, todo se trastocó. A Juntos por el Cambio ya no le alcanzó con defenestrar al peronismo para quedarse con la presidencia, ni el Gobierno mira el partido con resignación después de cuatro años donde pasó de todo -pandemia, guerra en Ucrania, sequía, entre tantas cosas- además de los errores no forzados que terminaron haciéndolos no muy reivindicables.

Pero apareció Milei y puso todo patas para arriba, por la posibilidad de alcanzar la presidencia Y junto a él una cantidad nada despreciable de usuarios muy activos en las rede sociales ensoberbecidos con los resultados de las PASO.

Entre ellos está Macu Mazzuca, quien se anima a dar lecciones de alta política, criticando las opiniones del Papa.